Bergama'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
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Bergama'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

24.11.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:24
Bergama'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

Bergama'da kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Bergama'da kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Şadırvan Camisi mevkiinde H.D'nin bir kişiye silahla ateş ederek bir araçla kaçtığı ihbarı üzerine olaya müdahale eden polis ekipleri, aracı takibe başladı.

Bu sırada olay yerine yakın konumda bulunan İlçe Emniyet Müdürü Bayçora Durağan'ın da makam aracıyla katıldığı kovalamaca sonucu araç, sanayi bölgesinde durduruldu.

Araçta 250 gram esrar ele geçirildi, H.D ve V.B gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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