Bergama Belediyespor'a 2 takviye daha
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Bergama Belediyespor'a 2 takviye daha

Bergama Belediyespor'a 2 takviye daha
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezon öncesi kadrosunu tamamen değiştiren Bergama Belediyespor, Karaman Belediyespor'dan merkez orta saha Hamit Kurt ve Şanlıurfaspor'dan kanat oyuncusu İsmail Cem Kara'yı transfer etti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezon öncesi kadrosunu tamamen değiştiren Bergama Belediyespor, Karaman Belediyespor'dan merkez orta saha Hamit Kurt ve Şanlıurfaspor'dan kanat oyuncusu İsmail Cem Kara'yı transfer etti. Daha önce Karaman'da şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki Hamit'le 1 yıllık, Trabzonspor altyapısında yetişip 1461 Trabzon'da da forma giyen 20 yaşındaki İsmail Cem'le ise 2 yıllık sözleşme imzalandı.


Bergama Belediyespor'a 2 takviye daha

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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