Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
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Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Spor

STAT: Yeni Adana StadyumuHAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Muhammet Yumak (xx), Mehmet Şengül (xx)ADANASPOR: Burak (xx) - Ergin (xx) (Dk.61 Ozegovic (x), Donkor (xx), Ömer Çakı (xx), Celil (xx), Evren (xx) İsmail Erdoğan (xx), Uğurcan (xx), Daniel (xx) (Dk.62 Berkay (x), Ahmethan (xx)(Dk.

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Muhammet Yumak (xx), Mehmet Şengül (xx)ADANASPOR: Burak (xx) - Ergin (xx) (Dk.61 Ozegovic (x), Donkor (xx), Ömer Çakı (xx), Celil (xx), Evren (xx) İsmail Erdoğan (xx), Uğurcan (xx), Daniel (xx) (Dk.62 Berkay (x), Ahmethan (xx)(Dk.78 Atalay (?), Belem (xx)BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür (xx) - Vrsajevic (xx), Alim (xx), Serkan (xx)(Dk.72 Okan (?), Gomis (xx) (Dk.61 Ahmet (x) (Dk.72 (Mustafacan (?), Yusuf (xx) (Dk.73 Batuhan (?), Kartal (xx), Glumac (xx), Ercan (xxx), Kehinde (xxx)(Dk.80 Gökhan (?), Camara (xx)GOLLER: Dk.36 Ercan, Dk.47 Kehinde (Bereket Sigorta Ümraniyespor)SARI KARTLAR: Yusuf, Alim, Hasan (Bereket Sigorta Ümraniyespor)TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.9'uncu dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Kehinde'nin ceza alanı önünden sert şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.23'üncü dakikada Ümraniyespor'da Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta Kehinde'nin vuruşunda top önce direğe ardından defansa çarparak kornere çıktı.36'ncı dakikada Emre'nin soldan kullandığı korner atışında topa gelişine vuran Ercan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.45+1'inci dakikada Adanaspor, Ahmethan'a yapılan faul ile serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Celil'in sert şutunda top üst direkten auta çıktı.İlk yarı Bereket Sigorta Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu.47'nci dakikada Ümraniyespor'da Vrsajevic'in asistinde ceza alanında topu kontrol eden Kehinde, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.54'üncü dakikada Celil'in ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Burak topu yumruklayarak kornere gönderdi.66'ncı dakika Adanaspor'da Ahmethan'ın ceza alanında indirdiği topla buluşan Celil'İn vuruşunda kaleci Burak topu kurtardı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında ağırladığı Bereket Sigorta Ümraniyespor'a  2-0 yenildi.

- Adana
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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