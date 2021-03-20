Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti
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Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti

20.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:25
Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti

2020 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak ile dün gece yarısı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti.

Berat Albayrak istifa mesajını Instagram üzerinden yayınlamış ve "Allah sonumuzu hayreylesin" ifadesini kullanmıştı. Ağbal ise görevden alınmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." dedi. Her iki isminde veda mesajındaki "hayır" kelimesi dikkat çekti.

ALBAYRAK'IN İSTİFA MESAJI

Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin iti izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın. Sonumuzu hayreylesin... Berat Albayrak" ifadelerini kullanmıştı.

Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarında ortak bir nokta dikkat çekti

AĞBAL'IN VEDA MESAJI

Naci Ağbal ise görevden alınmasının ardından yaptığı veda mesajı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." açıklamasında bulundu.

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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