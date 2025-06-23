Benzin ve motorine indirim mi gelecek, ne kadar? SON DAKİKA Brent Petrol fiyatı!

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları da yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu. Peki, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ, NE KADAR?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarında inişli çıkışlı bir tabloya neden oluyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,66 TL'lik indirim yapılması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Güncel Akaryakıt Fiyatları (23 Haziran 2025)

BENZİN:

İstanbul : 51.50 TL

Ankara : 52.16 TL

İzmir : 52.49 TL

MOTORİN:

İstanbul: 54.72 TL

Ankara: 55.56 TL

İzmir: 55.91TL