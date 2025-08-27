Benfica-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Fenerbahçe kadrosunda kimler yok?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmak isteyen Fenerbahçe için bu maç büyük önem taşıyor. Benfica-Fenerbahçe muhtemel 11'ler üzerinden yapılan analizler, iki takımın sahadaki taktik mücadelesine dair ipuçları veriyor. Peki, bu zorlu maçta hangi oyuncular sahaya çıkacak?

MUHTEMEL 11'LER

Benfica-Fenerbahçe muhtemel 11'ler şu şekilde:

Benfica : Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Bu önemli karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'e Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yardımcı olacak. Vincic, geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 42. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 42. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 289 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 411 gol gördü.