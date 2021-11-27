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Belediyeden "Sanayide Kadın Eli" projesine destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Belediyeden

TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen "Sanayide Kadın Eli" projesine Kütahya Belediyesi de destek veriyor.

KÜTAHYA (İHA) - TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen "Sanayide Kadın Eli" projesine Kütahya Belediyesi de destek veriyor.

Kütahya'nın pilot il olarak seçildiği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) yürüttüğü "Sanayide Kadın Eli" projesinin tanıtım toplantısı Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Yürütülen proje kapsamında kadınlara belirli sanayi kollarında eğitim verilecek ve sektördeki istihdam edilmeleri sağlanacak. Projeye destek veren Kütahya Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla çalışmak isteyen kadınları projeye dahil etti. - KÜTAHYA

Belediyeden Sanayide Kadın Eli projesine destek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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