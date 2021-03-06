Belediye ekipleri hafta sonu saha çalışmalarını sürdürdü

Nevşehir Belediyesi altyapı, park yapım ve onarım, temizlik ve çeşitli üst yapı çalışmaları için hafta sonu çok sayıda ekiple çalışmalarını sürdürdü.

Nevşehir Belediyesi altyapı, park yapım ve onarım, temizlik ve çeşitli üst yapı çalışmaları için hafta sonu çok sayıda ekiple çalışmalarını sürdürdü.

Kentin çeşitli mahallelerindeki parkların bakım ve yenileme, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, yağmur suyu hattı yapımı, temizlik, yol bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştıran Nevşehir Belediyesi, hafta sonları da çok sayıda personel ve iş makinesi ile mesaisini sürdürüyor.

Hafta sonu Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Cevher Dudayev Mahallesi yol bakım ve onarım çalışmalarının tanı sıra yaya kaldırımı ve bordür döşeme çalışması yaparken Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Bitki Sokak'ta içme suyu hattının yenilenmesi çalışmalarını sürdürdü.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki Gazi Caddesi'nde yağmur suyu hattı yapımını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sümer Mahallesi'ndeki Sancak Kümesi Sokak ve Emek Mahallesi'ndeki Onur Sokak'ta ise ulaşım konforu için yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Bir yandan kente yeni parklar kazandırmak bir yandan da mevcut parkların bakımlarının yanı sıra yenileme çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de hafta sonu yoğun bir şekilde çalıştı.

Çat Kavşağı'nı yenilemek için start veren ekipler Ürgüp Yolu'nda ise refüjdeki yeşil alanların bakımını yaparak Esentepe Mahallesi'ndeki Nevkur 1 Parkı yenileme çalışmalarını sürdürdü.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bahar aylarının yaklaşması ile birlikte temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kentin birçok noktasında rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra yaya ve bisiklet yolu ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri ayrıca yeni alınan çöp konteynerlerinin dağıtımını tamamladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı