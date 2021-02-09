Belediye Başkanı Saygılı'dan Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a ziyaret

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u ziyaret etti.

Saygılı, kulübün tesislerinde gerçekleşen ziyarette Kulüp Başkanı Veli Uça, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Erman Güraçar ile görüştü.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a her zaman destek verdiklerini ve takımın en iyi yere gelmesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Saygılı, başarılar diledi.

Uça da bütün ekiple takımın en iyi yere gelmesi için çalıştıklarını belirterek, en büyük destekçilerinden biri olan Belediye Başkanı Saygılı'ya da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen