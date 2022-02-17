Belediye Başkanı bile şaşırıp kaldı: Balıkesir'de 9 liraya satılan kestane, İstanbul'da 38 lira

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Başkan Yılmaz; tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi kenti olan Balıkesir'in enine boyuna masaya yatırıldığı programda kente ilişkin önemli bilgiler verdi. Programda Balıkesir ve İstanbul pazarları arasındaki fiyat farkları da değerlendirildi.

"BİZDE 9, İSTANBUL'DA 38 LİRA"

İstanbul'un Kadıköy semtindeki bir pazarda gördüğü etiket karşısında şaşırdığını ifade eden Başkan Yılmaz, "Bizim pazarımızda 9 liraya satılan kestane, İstanbul'da 38 liraya satılıyor" dedi.

"BALIKESİR'DE SÖZLEŞMELİ TARIM YAPILIYOR"

Balıkesir'de sözleşmeli tarım yapıldığını belirten Yılmaz, "Benim mesela domates fabrikam var. Ben çiftçiye tohumu ve gübreyi veriyorum. Diyorum ki 'Sen bunu tarlanda ek, çıkan ürünü ben senden 2 liraya alacağım.' Aslında ben 3.50 - 4 lira ödeme yapmış oluyorum. Bu sistem sayesinde ürettiğiniz ürünü çok önceden satmış oluyorsunuz. Böylece çiftçinin ektiği ürün elinde kalmıyor" dedi.

"HAYAT ZORLAŞMAYA BAŞLADI"

Fiyatların artma nedenlerinden birinin de maliyetlerin yükselmesi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Hayat zorlaşmaya başladı. Eskiden 3 tane 4 tane ineğin süt parasıyla insanlar çocuğunu okutabiliyorlardı. Artık 50 ineği olmayan adamın hobi olarak yapması gerekiyor bu işi." ifadelerini kullandı.

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