Belediye Başkanı Aydın'dan İşçilere Çay ve Tatlı İkramı

Belediye Başkanı Sami Aydın, kar temizliğinde çalışan işçilere tatlı ve çay ikram etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Sivas Belediyesine bağlı temizlik işleri ekipleri de 24 saat aralıksız görev yaptı.

Halkın sıkıntı yaşamaması için başta ana arterler olmak üzere şehrin tamamında tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirildi.

Başkan Aydın, kar temizlemede çalışan işçileri ziyaret ederek çay ve tatlı ikramında bulundu.

İşçilerle bir süre sohbet eden Aydın, personelle özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kar yağışını özlemle beklediklerini aktaran Aydın, "Karın güzelliği var, her güzelliğinde bir meşakkati var, biz bu meşakkate razıyız. Arkadaşlarımız 24 saat aralıksız çalıştı, biraz önce de kendilerini ziyaret ettik. Başta ana arterler olmak üzere şehir merkezinde kapalı yol bulunmamakta her alanda çalışmalarımız devam ediyor. Aralıksız çalışmaya rağmen işçilerimizde en ufak bir yılgınlık görmedik. Bu da bizi mutlu etti. Kar yağsın biz önlem alırız. Bu bereket barajlarımıza yer altı sularımıza yansıyacaktır. Karın daha fazla yağmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.