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Belçika, Futbol, Spor

Belçika, koronavirüs nedeniyle futbol ligini tescil etmeye hazırlanıyor

Belçika 1. Futbol Ligi Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonu için ligin tescil edilmesini önerdi.

02.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:56
Belçika, koronavirüs nedeniyle futbol ligini tescil etmeye hazırlanıyor

Belçika 1. Futbol Ligi Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonu için ligin tescil edilmesini önerdi.

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun salgın sebebiyle futbol oynanmasının mümkün olmadığı görüşünde birleştiği ve oy birliğiyle 2019-2020 sezonunun sona erdirilmesi önerisinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, lig tescili için maçların ertelenmesinden önce oluşan güncel puan durumunun geçerli olması gerektiği ifade edildi.

Yönetim kurulu tarafından belirlenen çalışma grubunun, 15 Nisan'da gerçekleştirilecek genel kurul toplantısında nihai kararı vereceği kaydedildi.

Önerinin onaylanması durumunda, mevcut sistemde şampiyonluk grubu maçlarının oynandığı lig, normal sezonun bitimine bir hafta kala tescil edilmiş olacak. Böylece 70 puanla Gent'in 15 puan önünde zirvede bulunan Club Brugge, 2019-2020 sezonunun şampiyonu kabul edilecek.

Kaynak: AA

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