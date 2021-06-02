Belçika Genelkurmay Başkanı Hofman, aşırı sağcı firari askerle ilgili hatalarını kabul etti
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Belçika Genelkurmay Başkanı Hofman, aşırı sağcı firari askerle ilgili hatalarını kabul etti

Belçika Genelkurmay Başkanı Hofman, aşırı sağcı firari askerle ilgili hatalarını kabul etti
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika Genelkurmay Başkanı Michel Hofman, birliğinden çaldığı ağır silahlarla kayıplara karışan ve "terör saldırısı" düzenlemesinden endişe edilen aşırı sağcı askerle ilgili bazı hatalar yaptıklarını söyledi.

Belçika Genelkurmay Başkanı Michel Hofman, birliğinden çaldığı ağır silahlarla kayıplara karışan ve "terör saldırısı" düzenlemesinden endişe edilen aşırı sağcı askerle ilgili bazı hatalar yaptıklarını söyledi.

Polis ve ordunun yaklaşık iki haftadır aradığı 46 yaşındaki Jürgen Conings hakkında Belçika'nın RTBF televizyonuna konuşan Amiral Hofman, "Saklamanın anlamı yok. Bilgi akışında ve bazı güvenlik uygulamalarında hatalar yaptık." dedi.

Hofman, daha önce radikal eğilimleri nedeniyle tehlikeli sayılan en az 30 asker arasında ismi bulunan Conings'in durumuyla ilgili bilginin "en üst seviyelere" aktarılmadığını, firari askeri en kısa zamanda canlı olarak ele geçirmeyi umduklarını kaydetti.

Orduda aşırı sağ eğilimlerin bulunup bulunmadığı sorulan Hofman, "Ordu toplumun bir yansımasıdır. Her eğilim, her fikir orduda bulunabilir." diye konuştu.

Conings'in başka bazı askerlerle birlikte radikal eğilimleri nedeniyle gözlem altında bulunduğu bildirilmişti. Buna rağmen Conings'in silahlara erişiminin engellenmediği gerekçesiyle orduya yönelik eleştiriler gündeme gelmişti.

Aşırı sağcı partiye üye olmuş

Öte yandan, Conings'in Belçika'nın Flaman bölgesindeki aşırı sağcı Vlaams Belang partisine üye olduğu ortaya çıktı.

Daha önce partinin lideri Tom Van Grieken'in partisinin Conings ile ilişkilendirilmesine karşı çıkmasına rağmen Vlaams Belang'ın sözcüsü Belçika basınına yaptığı açıklamada, firari askerin 2020 sonuna kadar partilerinin üyesi olduğunu açıkladı.

Conings'i bulmak için 17 Mayıs'tan beri çoğunlukla ormanlık alanda yürütülen arama operasyonları hala sonuç vermedi. Bu süre içinde aşırı sağ eğilimleri bulunan birçok kişinin evinde de aramalar yapıldı ancak Conings hala bulunamadı.

Belçika ordusuyla Irak, Bosna, Afganistan gibi bölgelerde bulunan özel eğitimli Conings, arkasında veda mektupları bırakarak firar etmişti. Ordudan anti tank roketleri, ağır makinalı silahlar çalarak kaybolan Conings'in, mektuplarından birinde "insanların hayatına yön veren virologlar ve siyasetçilerden kurtulmak" istediğini yazdığı belirtilmişti.

Belçika'nın salgın tedbirlerinde imzası bulunan virolog Marc Van Ranst ve ailesi, bu tehdit üzerine güvenli bir yere götürülmüştü.

Firari askerin ayrıca daha önce bir arkadaşına bir camiye saldırı düzenlemekten bahsettiği ortaya çıkınca, Conings'in bulunabileceği bölgedeki camilerde güvenlik önlemleri alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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