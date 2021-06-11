Belarus'un İstanbul Başkonsolosu Shved'den İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret
Belarus'un İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
Belarus'un İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette, Belarus vatandaşlarının havalimanından seyahatlerinin kolaylaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Haktankaçmaz, Shved'e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşme sonrası Belarus'un İstanbul Başkonsolosu Shved, Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a hediye sundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ