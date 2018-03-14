Belarus Büyükelçisi Savinykh'den ATO'ya Ziyaret

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Minsk'e gerçekleştirdiği ziyaretle iki ülke ilişkilerinin ivme kazandığını belirterek, "Ankara'yla da ticari ilişkileri geliştirebiliriz" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret eden Belarus Büyükelçisi Andrei Savinykh, Belarus ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Ankara'nın önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olduğunu belirten Büyükelçi Savinykh, "Ankara teknoloji ve bilişim sektörlerinde bir numara. Özellikle inovasyon ve teknoloji alanlarında Ankara ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesini istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılındaki Belarus ziyaretinden sonra ilişkilerin ivme kazandığına dikkati çeken Savinykh, Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen ay gerçekleşen ziyareti sırasında da önemli projeler ortaya konduğunu, Belarus'ta bir Türk bankası açılarak ticarette iki ülke paralarının kullanılmasının gündemde olduğunu anlattı.

Belarus-Türkiye İpekyolu

Türk limanlarından yüklenen malların nehir taşımacılığı ile 5 günde Minsk'e ulaştırılması projesinden söz eden Büyükelçi Savinykh, "Bu sayede nakliye masrafları ciddi ölçüde azalacak. Hammadde, mermer ve değerli taşlar kolayca Belarus'a ulaştırılabilecek" dedi.

Belarus ile Türkiye arasındaki bu yolu tarihi İpek Yolu'na benzeten Büyükelçi Savinykh, "Bu proje gerçekleştikten sonra eminim ki iki ülke arasındaki ticari ilişkiler çok gelişecek" dedi.

Belaruslu birkaç firmanın Türkiye'de makine fabrikası kurma projesinden de bahseden Büyükelçi Savinykh, bu fabrikada Türkiye'de üretilmeyen makinelerin üretileceğini bildirdi. Türk sanayicilerinin de Belarus'taki sanayi bölgelerinde üretim yapmasını istediklerini kaydeden Savinykh, iki ülkenin menşeini kazanan malların gümrüksüz olarak ihraç edilebileceğini söyledi. Savinykh, tarım alanında da iş birliği yapılabileceğini hatırlattı.

Mackenzie adlı araştırma kuruluşunun raporuna göre Türkiye ile Belarus'un birbirini tamamlayan ülkeler olduğunun altını çizen Savinykh, "Biçerdöver gibi sizin üretmediğiniz makineler var. Biz bilgi birikimimizi size aktarabilir, Türkiye'de üretim yaparak başka ülkelere satabiliriz. Aynı şey Ankaralı firmalar için de geçerli. Belarus'ta yüzde yüz Türk sermayesi ile şirket kurabilirler, orada üretim yapıp satabilirler" diye konuştu.

Baran: "Belarus'la ticarette gidilecek çok yolumuz var"

ATO Başkanı Baran ise, iki ülke arasındaki ticaretin ileri taşınması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ankara Ticaret Odası'nın amacının hem şehir hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Baran, Ankara ekonomisi hakkında büyükelçiye bilgi verdi. Ankara'nın son 20 yılda kabuk değiştirdiğini anlatan Baran, savunma sanayi, havacılık sanayi, sağlık ve eğitim alanlarındaki başarılardan söz etti. ATO Başkanı Baran, Ankara'nın bir yıl içinde uluslararası bir fuar alanına kavuşacağını da söyledi.

Belarus'un yatırım için uygun bir ülke olduğunu, iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasında 38. sırada yer aldığını hatırlatan Baran, "Bu çok önemli bir gösterge. Belarus'ta ekonomik istikrar var. Bu da bizim için güven teşkil ediyor" diye konuştu.

Belarus'ta otel inşaatı ve telekomünikasyon alanında yatırım yapan Türk iş adamları bulunduğunu anlatan Baran, otomobil yedek parçaları ve tekstil konusunda ikili görüşmeler organize edebileceklerini söyledi. Baran, Büyükelçi Savinykh'nin ATO ile birlikte Belarus Ekonomik Günü düzenlenmesi önerisini de kabul ederek, "Belarus, bizim sürekli iyi ilişkiler içinde olduğumuz en önemli ülkelerden ve komşularımızdan birisi. Belarus ile ticaretimizde daha gidilecek çok yolumuz var. Yapılması gereken, iki ülke arasındaki karşılıklı ticareti geliştirmek. ATO olarak elimizden gelen her şeyi yapma gayreti içinde olacağız" dedi.

Büyükelçi Savinykh'e ziyareti sırasında Büyükelçilik Müsteşarı Ruslan Kizelevich eşlik etti. Görüşmede ATO Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal da hazır bulundu. - ANKARA