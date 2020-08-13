Bel ağrısı deyip geçmeyin
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bel ağrısı deyip geçmeyin

Bel ağrısı, dünyada baş ağrısından sonra en sık görülen ağrı tipi olarak kişinin iş ve sosyal yaşamını altüst ettiği kadar önemli sağlık sorunlarına işaret etmesi bakımından da önemsenmelidir.

Bel ağrısı deyip geçmeyin
13.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:56

Bel ağrısı, dünyada baş ağrısından sonra en sık görülen ağrı tipi olarak kişinin iş ve sosyal yaşamını altüst ettiği kadar önemli sağlık sorunlarına işaret etmesi bakımından da önemsenmelidir. Özel Medicana Bursa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Hakan Seçkin, bel ağrısı nedenleri ve tedavisi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Bel ağrısı denilince akla öncelikle "Bel Fıtığı" gelse de; dünyada baş ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülen bu ağrılar başka nedenlerden de kaynaklanabiliyor. Bel ağrısını, bel zorlanması ve duruş bozuklukları; bel kaslarına, bağlarına ve eklemlerine hasar vererek ağrıya yol açar şeklinde açıklayabiliriz. Bel ağrılarının fiziksel aktivite ile şiddetlendiği, istirahatle hafiflediği ise en çok görülen belirtilerden birkaçı sayılır. Bel ağrısının şiddeti, öne eğilme, uzun süre ayakta durma, yürüme gibi günlük aktivitelerle artabilir. Bel ağrısı nüfusun %75-85'ini yaşamlarının herhangi bir döneminde etkileyen en önemli bir sağlık sorunlarından biridir.

BEL AĞRISININ BİRÇOK NEDENİ VAR

Bel ağrısının pek çok nedeni olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Hakan Seçkin, " Tüberküloz, brusella gibi hastalıkları, kemik erimesi (osteoporoz ), kireçlenme, başka bir yerden yayılmış ya da omurganın kendisinden kaynaklanan kanserlerin de bel ağrısına neden olan önemli hastalıkların başında geldiğini belirtmektedir. Bel ağrısına nedenlerinden biri de, mide, karaciğer, böbrek gibi organ rahatsızlıklarının bel bölgesine yayılmasıdır. Bazı bel ağrılarının nedenlerinin de psikolojik olup olmadığı kapsamlı şekilde araştırılmalıdır" dedi.

BEL AĞRISI NASIL GEÇER?

Rutinleşen ve geçmeyen bel ağrılarınız için bir uzman doktora başvurulması gerektiğini belirten Seçkin cerrahi müdahale veya ağrı cerrahisi seçenekleri düşünülmeyen hastalarda, bel sağlığının korunması için gün içinde uyulması için gereken kurallar ve egzersizlerin önemini belirtti. İşte onlardan bazıları; Bakılan kişi, cisim ve objeye vücut cephesi tam olarak dönülmelidir. Baş, boyun ve gövde aynı düzlem üstünde olacak şekilde bakılmalıdır. Uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalıdır. Oturma ve ayakta kalma süresinin 45 dakikayı geçmemesine özen gösterilmelidir. 45 dakika ayakta kalındıysa 5 dakika kadar oturulmalı, 45 dakika oturulmuşsa 5 dakika kadar ayakta kalınmalıdır. Oturulduğunda bel kavisini destekleyen bir yastık kullanmak alışkanlık haline getirilmelidir. Yerle olan işlerde, yere eğilerek değil çömelerek işlerin yapılmasına özen gösterilmelidir. Yatmak için yaylı ortopedik yatak kullanılmalıdır. Yatarken önce yatağın kenarına gelip oturulmalıdır. Kollardan destek alarak önce yan yatılmalı, sonra sırt üstü dönülmelidir. Yataktan kalkmak istenildiğinde, önce yan yatıp kollardan destek alınmalı ve oturulmalı sonra ayağa kalkılmalıdır. Yan pozisyonda öne doğru bükülerek bacaklar karına doğru çekip yatmak sağlık bakımından en uygun pozisyondur. Bel bölgesi terli kalmaktan ve rüzgardan korunmalıdır. Klima veya hava akımının doğrudan bel bölgesine gelmemesine dikkat edilmelidir.

BEL AĞRISI TEDAVİSİ

Hakan Seçkin hastalığın tedavisi hakkında şu bilgileri verdi; " Bel ağrısı tedavisi, bel ağrısının nedenine, şiddetine, kişinin yaşına ve pek çok özelliğine göre farklı şekilde yapılabilir. Bel ağrısının tedavisinde uzman kontrolünde basit ağrı kesici ilaçlar, kas gevşeticiler kullanılabilir. Ağrıya yönelik girişimsel işlemler de bel ağrısı tedavisinde etkilidir. Bel Ameliyatı; Eğer bel ağrınız bel fıtığı kaynaklı ise uzman doktor yönlendirmesi ile ameliyat olabilirsiniz. Bel fıtığı ameliyatlarındaki amaç fıtıklaşan diskin temizlenmesi ve sinir üzerindeki basıyı mikrocerrahi yöntemle kaldırmaktır. Doç. Dr. Seçkin Medicana Bursa Hastanesinde bu tür şikayetleri olan hastaların tedavileri için her türlü Ağrı Cerrahisi ve mikrocerrahi girişim işlemler konusunda uzman bir ekibin oluşturulduğunu belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Magazin
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Magazin
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı Güncel
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar 3. Sayfa
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Görenlere pes dedirtti! Yardım kutusuna çocuklarını sokup kıyafet çaldılar
Görenlere pes dedirtti! Yardım kutusuna çocuklarını sokup kıyafet çaldılar
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Ozan Güven Hülya Avşar Merve Boluğur
Spor Falcao Can Bartu Arda Turan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Sabah Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Bel ağrısı deyip geçmeyin - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 11:04:36. #1.15#
title