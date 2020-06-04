Bekçi başvuru şartları nelerdir? Bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçi olmak için neler gerekli? 2020 Bekçi Başvuruları!
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Bekçi başvuru şartları nelerdir? Bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçi olmak için neler gerekli? 2020 Bekçi Başvuruları!

Mahallelerimizde asayişi sağlayan bekçiler artık hepimiz içi huzur kaynağı. Ülkemiz için ise büyük bir istihdam olanağı. Peki, Bekçi başvuru şartları nelerdir? Bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçi olmak için neler gerekli? 2020 Bekçi Başvuruları!

Bekçi başvuru şartları nelerdir? Bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçi olmak için neler gerekli? 2020 Bekçi Başvuruları!
04.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:26

Eskiden mahallelerimizde olan ve asayişi, huzuru temin eden bekçilik kurumu tekrardan başladı. Evlerimizde huzurlu ve rahat bir zaman geçirmemiz için, mahallemizi koruyan ve gözeten görevlilerdir bekçiler. Aynı zamanda yeni başladığı için büyük bir istihdam açığı oluştu. Bekçi nasıl olunur, süreç nasıl işliyor detaylar haberimizde.

BEKÇİ NEDİR?

Bekçi; devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişidir. Günümüzde çoğunlukla yerini polis teşkilatlarına bırakmıştır. Özel sektörde özel güvenlik görevlisi olarak adlandırılmaktadır.

2020 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Lise mezunu bekçi maaşı: 4.527 TL

Lisans mezunu bekçi maaşı: 4.534 TL arasında maaş alır.

Bekçi başvuru şartları nelerdir? Bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçi olmak için neler gerekli? 2020 Bekçi Başvuruları!
BEKÇİLER

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

– En az 167 cm boyunda olmak,

– Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

– Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

– Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİLİK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Çarşı ve Mahelle Bekçiliği için başvuru yapacak adaylar öncelikle e-Devlet üzerinden ön başvurularını yapacak ve hemen ardından şahsen başvuru ve ön sağlık kontrolleri için Polis Akademisi Başkanlığı (https://www.pa.edu.tr/) internet sitesi üzerinden açılan başvuru ilanına başvuru gerçekleştirilecek. Sağlık kontrollerini geçen adaylar MEB tarafından hazırlanan yazılı sınavı da geçmelidirler.

Yazılı sınavı atlatanlarlar, Polis Akademisi'nin oluşturduğu fizili yeterlilik pakuruna katılacaklar. Son aşama ise sözlü mülakat sınavıdır. Sözlü mülakatdan da başarılı şekilde geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır.

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