Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi

01.12.2019 23:36 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:36

Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altındağ Spor Salonu'ndaki şampiyonaya 32 kulüpten 121 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde yapılan takım yarışmalarını Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya da takip etti.

Şampiyona, 10 farklı kategorideki ferdi ve takım müsabakalarının ardından düzenlenen madalya ve kupa töreniyle tamamlandı.

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle

Ferdi erkekler:

Klas 1-2

1- Nuri Şirin

2- Fehmi Onur

3- Cem Karapire

Klas 3

1- Yusuf Zaladin

2- Mikail Aydın

3- Abdullah Tekin ve Ramazan Sincar

Klas 4

1- Abdullah Öztürk

2- Nesim Turan

3- Mehmet Doğru ve Süleyman Vural

Klas 5

1- Ali Öztürk

2- Hamza Çalışkan

3- Yusuf Turgut ve Ahmet Nihat Yıldırım

Klas 6

1- Arslan Karataş

2- Metin Akyüz

3- Bektaş Aykaç ve Kubilay Mengüç

Klas 7

1- Murathan Sayınalp

2- Adem Çetin

3- Uğurcan Kulik ve Arif Arslantürk

Klas 8

1- Mustafa Özdemir

2- Kerim Kerimoğlu

3- İsmail Akşun ve İrfan Güz

Klas 9

1- Hamza Deniz Onat

2- Kerim Özay

3- Yusuf Tunahan Küçük ve Adem Tuncer

Klas 10

1- Aydın Demirkol

2- Anıl Arar

3- Mehmet Selçuk Özer ve İsa Eren

Ferdi Kadınlar

Klas 2-3

1- Hatice Duman

2- Rezban Çakır

3- Sinem Çağlayan ve Saliha Yılmaz

Klas 4

1- İrem Oluk

2- Gökçe İrem Gündüz

3- Merve Sefa Özsoy

Klas 5

1- Rümeysa Cesur

2- Kübra Dedeoğlu

3- İrem Dürüst ve Rahime Nur Gedik

Klas 6-7

1- Kübra Korkut

2- Aycan Taş

3- Ecrin Vidin

Klas 9

1- Neslihan Kavas

2- Ayşe Uğurlu

3- Ceyhan Yılmaz

Klas 10

1- Merve Cansu Demir

2- Hilal Türkan

3- Ebru Can ve Fatmanur Kızıldağ

Erkekler takım

Klas 1-3

1- Duran Gökkaya-Emre Meydan-Yusuf Zaladin

2- Mikail Aydın-Ramazan Sincar

3- Abdullah Tekin-Berat İnce

Klas 4-5

1- Ali Öztürk-Hamza Çalışkan-Nesim Turan

2- Süleyman Vural-Abdullah Öztürk-Hakan Er

3- Ali Özkan-Alperen Samur-Fehmi Doğan

Klas 6-8

1- Mustafa Özdemir-Uğurcan Kulik-Yüksel Karaman

2- Alpaslan Buğra-Arif Aslantürk

3- Adem Çetin-İsa Uçankuş

Klas 9-10

1- Anıl Arar-Hamza Deniz Onat

2- Ayhan Uysal-Kerim Özay

3- Yusuf Gökay-Fuat Tekin

- Kadınlar takım

Klas 1-5

1- İrem Oluk-Merve Sefa Özsu-Ayşegül Özdemir

2- Sinem Çağlayan-İrem Dürüst-Keziban Çakır

3- Kübra Dedeoğlu-Rümeysa Cesur-Elif Gelgeç

Klas 6-10

1- Merve Cansu Demir-Elifsu Güney

2- Ebru Çan-Fatmanur Kızıldağ

3- Ayşe Uğurlu-Ceylan Yılmaz

Kaynak: AA