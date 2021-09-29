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BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, tüm binalarını 'yenilenebilir enerji' ile aydınlatıyor

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, tüm binalarını 'yenilenebilir enerji' ile aydınlatıyor

Elektrik dağıtım şirketleri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ( ÇEDAŞ), tüm binalarındaki elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğunu kanıtlayarak Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G)...

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Elektrik dağıtım şirketleri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ( ÇEDAŞ), tüm binalarındaki elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğunu kanıtlayarak Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Belgesi aldı.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, üç şirket bu yılın ocak-temmuz döneminde toplam 5 bin 796 megavatsaatlik elektrik tüketimini 'yenilenebilir enerji' kaynaklarından sağladı ve 24 ağustosta YEK-G ile tüketimlerini belgeledi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, Antalya, Burdur ve Isparta'da görev yapan AEDAŞ ile Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtımını üstlenen ÇEDAŞ, genel müdürlük binaları da dahil tüm işletmelerinde, söz konusu dönemde tükettikleri elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğunu kanıtlayan YEK-G Belgesi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, iklim krizinin tüm dünyanın ana sorunu haline geldiğini belirterek, "Küresel ısınmaya karşı hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi giderek artmakta. Çevre dostu bir anlayış ile faaliyet gösteren elektrik dağıtım sektöründe öncü 3 şirketimiz, YEK-G belgesi alarak tükettikleri elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağladıklarını kanıtlamış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin büyük ölçekli kuruluşlardan bireysel tüketicilere kadar isteyen herkesin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi tercih edebileceği ve bunu kanıtlayabileceği YEK-G sistemini ve YEK-G piyasasını 1 Haziran 2021 itibariyle devreye almıştı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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