Bebka'dan teknik kapasiteye online destek Bursa-Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesindeki fizibilite projelerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak ve konuyla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla iki hafta süreyle devam edecek online fizibilite hazırlık...

Bursa-Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesindeki fizibilite projelerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak ve konuyla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla iki hafta süreyle devam edecek online fizibilite hazırlık eğitimlerini başlattı.

Covid-19 sürecinde de bölge kurumlarının teknik kapasitelerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Ajansın online eğitimleri, gerçek bir sınıf ortamının simule edilmesi hedefi doğrultusunda; her katılımcının sesli ve görüntülü olarak aktif katılım sağlayabildiği ve ekranını paylaşarak eğitimciden birebir destek alabildiği uygulama ağırlıklı eğitimler olarak planlandı. Devam şartının sağlanması ile sertifikanın da verileceği eğitimler katılımcıların yoğun ilgisi ile devam ediyor.

BEBKA Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada; söz konusu eğitimler ile öncelikle yatırım öncesi fizibilite çalışmalarının önemine ilişkin farkındalığın artırılması, bununla birlikte bölgedeki fizibilite çalışmalarının kalitesine ve sayısına katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Bursa'dan 11, Eskişehir'den 12 ve Bilecik'ten 6 kişi olmak üzere 30 kurum temsilcisinin katılım sağladığı eğitimler 22 Mayıs'a kadar sürecek. - BURSA

Kaynak: İHA