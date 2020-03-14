BBP, 'koronavirüs' nedeniyle tüm programlarını iptal etti BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kararla, İl ve İlçe Kongreleri, bölge toplantıları, anma programları, genel istişare toplantıları, kapalı ve açık alanlardaki tüm toplantılar, önceden belirlenmiş ziyaretler ile yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri iptal etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kararla, İl ve İlçe Kongreleri, bölge toplantıları, anma programları, genel istişare toplantıları, kapalı ve açık alanlardaki tüm toplantılar, önceden belirlenmiş ziyaretler ile yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri iptal etti.

MKYK, koronavirüs gündemi ile partinin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bilindiği gibi insanlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün de ilan ettiği üzere 'Pandemik' bir salgınla karşı karşıyadır. Başta Çin ve Avrupa olmak üzere, bir çok ülke söz konusu salgın dolayısıyla, büyük bir sıkıntıya girmiş ve daha önce görülmemiş düzeyde radikal tedbirlerin uygulanmasına başlamışlardır. Ülkemiz, Sağlık Bakanlığımızın zamanında ve yerinde, tedbir ve müdahaleleri ile söz konusu salgın ile ilgili, şu ana kadar çok iyi bir imtihan vermiş olup, görülen vaka sayısı, diğer ülkeler ile mukayese edildiğinde çok sınırlı sayıda kalmış, buna rağmen ilave tedbirler almak gerekmiştir" denildi.

TÜM PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ

Tüm programların iptal edildiği belirtilen açıklamada, "Devletimizin yetkili kurullarınca açıklanan tedbirler ve Sağlık Bakanlığımızla yapılan görüşmeler ve alınan tavsiyeler neticesinde, partimiz de belirtilen tedbirleri almayı kararlaştırmıştır. Bugün itibariyle; İl ve İlçe Kongreleri, bölge toplantıları, anma programları, genel istişare toplantıları, kapalı ve açık alanlardaki tüm toplantılar, önceden belirlenmiş ziyaretler ile yurtiçi ve yurtdışı seyahatler; devletimizin ilgili kurumları tarafından, toplantı ve etkinliklerin yapılabilmesi hususunda yeni bir açıklama yapılıncaya kadar iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA