BBP Genel Başkanı Destici'den Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Toplumun herhangi bir alanında tek kadın bile, cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa uğruyor, baskıya, tacize, şiddete, saldırıya maruz kalıyorsa bu yanlışla mücadele etmeli, mücadele eden herkesi desteklemeliyiz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Toplumun herhangi bir alanında tek kadın bile, cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa uğruyor, baskıya, tacize, şiddete, saldırıya maruz kalıyorsa bu yanlışla mücadele etmeli, mücadele eden herkesi desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Destici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadının yükselmesi halinde bir toplumun da yükseleceğini vurgulayan Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Kadın eğitimli olursa toplum eğitimli, üretken olursa toplum üretken, sağlıklı olursa toplum sağlıklı, itibarlı olursa toplum itibarlı, güçlü olursa toplum güçlü olur. Toplumun herhangi bir alanında tek kadın bile, cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa uğruyor, baskıya, tacize, şiddete, saldırıya maruz kalıyorsa bu yanlışla mücadele etmeli, mücadele eden herkesi desteklemeliyiz. Bunu milletimize ve insanlığa karşı bir görev addediyoruz."

Kaynak: AA