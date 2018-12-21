Bbdso'dan İsmet İnönü'yü Anma Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölümünün 45'inci yılı dolayısıyla anma konseri verecek.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra, aynı dönemlerde yaşamış iki Fransız bestecinin, İspanyol kültürü ve egzotizmi etkisindeki çok tanınmış iki eseriyle seyirci karşısında olacak. Eduard Lalo'nun "İspanyol Senfonisi" ve Georges Bizet'nin ölümsüz operası "Carmen"in orkestra süiti izleyiciyle buluşacak.

Ülkenin önemli orkestra şeflerinden Emin Güven Yaşlıçam'ın yöneteceği konserde başarılı Alman keman sanatçısı Nicolas Koeckert solist olarak yer alacak.

Bu akşam gerçekleşecek konser, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA