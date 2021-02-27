BB Erzurumspor maçının ardından

Fatih Terim: İlk yarı iyi oynadık"Bugün sadece lideriz""Muslera en az 400 maç oynamalı diye düşünüyorum""Mohamed'in bonservisi ile ilgili pek sorun olacağını sanmıyorum""Herkes hazır olsun, sıkıntı bizim olsun""Her şeye hazırlıklıyız"Mesut Bakkal: Bu kadar çok pozisyon yakaladığımız maçtan...