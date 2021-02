BB Erzurumspor maçının ardından

Fatih Terim: İlk yarı iyi oynadık

"Bugün sadece lideriz"

"Muslera en az 400 maç oynamalı diye düşünüyorum""Mohamed'in bonservisi ile ilgili pek sorun olacağını sanmıyorum""Herkes hazır olsun, sıkıntı bizim olsun""Her şeye hazırlıklıyız"Mesut Bakkal: Bu kadar çok pozisyon yakaladığımız maçtan puansız ayrılmak üzücü"Arda'nın pozisyonu ofsayt"Ata SELÇUK/ - Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal düzenlenen basın toplantısına katıldı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk yarı iyi bir Galatasaray olduğunu söyledi. "İyi oynadık, goller geç gelse de oyunun kontrolü bizdeydi, düşüncelerimizi sahaya yansıttık" diyen deneyimli teknik adam, "Çok da dikkatli oynamamız gereken bir saha olmasına rağmen. Ancak ikinci yarı açıkçası oyunun kontrolünü kaybettiğimiz anlarda sıkıntı yaşadık, gol de yiyebilirdik. Oyunun kontrolünü, pas yüzdesini düşürmeden devam ettirmemiz gerek. Genelde de öyleydik ama böyle bir yarı yaşadık. Pozisyona girdik ama pozisyon da verdik. 8'inci maçı üst üste, zor bir fikstürden çıkarak kazanmak önemli bir başarı, şu ana kadar. Başarının kavramı, sezonu en yüksekte bitirmektir. Ama kısa periyotta alınan bu sonuç ciddi bir ivmedir. Akan oyunda sadece 2 gol yedik" dedi."BUGÜN SADECE LİDERİZ""Sezonun mevcut gidişatını tanımlayacak bir sloganınız var mı?" sorusuna Terim, "Erzurum'da 8 de kapanır 18 de kapanır demiştik, kapandı da, çok şükür mahcup olmadık. Genelde söylediklerimiz Allah'a şükür tutar, o gün de mahcup etmedi rabbim bizi. Bugün sadece lideriz. İnanıyoruz ki her maçı ayrı düşünerek, konsatrasyonumuzu hiç bozmadan sonuna kadar devam etmek en büyük dileğimiz. Bu sefer sloganı zaman gösterecek" yanıtını verdi."MUSLERA EN AZ 400 MAÇ OYNAMALI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"Fernando Muslera'nın Galatasaray formasıyla 300'üncü maçına çıkmasıyla ilgili yorum yapan Terim, Uruguaylı yıldızın sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Muslera'nın alınmasında ben de varım. Kendisini o dönemki yönetimle beraber teknik olarak arzu ettiğim bir kaleciydi, yönetimimiz de almıştı, iyi bir iş yapmıştık. Bir yabancı oyuncunun 300 maçı başarıyla oynaması, kupalar sığdırması çok önemli. Bugün kendi ülkenizdeki oyuncunun 10 sene üst üste oynaması çok zor olmasına rağmen Muslera buna rağmen müthiş bir performans gösterdi. Saha içi saha dışı herkesin takdirini kazanan bir Muslera. Ben de kendisini tebrik ediyorum. En az 400 maç oynasın diye düşünüyorum, kendisine söyledim. Bu da aşağı yukarı 2+1'e denk geliyor herhalde. Yönetimimiz Muslera'yla görüşüyor. Muslera'nın Galatasaray ile ilgili düşünceleri de biliniyor, sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Muslera'nın herhangi bir problem olmadan bizimle devam edeceğini biliyorum. Herhangi bir sıkıntı olursa biz de devreye gireriz. Ben başkanla da Abdurrahim Bey'le de görüştüm, bir sıkıntı yok orada. Muslera da gereğini yapacaktır. Artık bazı değerlerin Galatasaray'ın değerinin yanında fazla değeri kalmadı" ifadelerini kullandı."MOHAMED'İN BONSERVİSİ İLE İLGİLİ PEK SORUN OLACAĞINI SANMIYORUM"Mostafa Mohamed'in bonservisiyle ilgili bir girişimde bulunup bulunmayacaklarına yönelik soruya Terim şu yanıtı verdi: "Tüm yeni transferlerimizin performansı bizi sevindiriyor. Bu tabii zaman içerisinde yönetim ve bizim görüşmemizden sonra bir karar bağlanacak bir şey ama herkesin olaya sıcak baktığı ortada. Orada pek bir sorun olacağını sanmıyorum. Ama dediğim gibi bu bir yönetim kararıdır, zamanı vardır. Şu anki durumda sadece onun adına sevinelim.""HERKES HAZIR OLSUN, SIKINTI BİZİM OLSUN"Yoğun bir fikstürde olduklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Çarşamba-pazara başladık yine, devam ediyoruz. Her oyuncuya ihtiyacım var açıkçası. Mevkisi ne olursa olsun. Her oyuncunun sağlıklı olmasına, konsantre olmasına ihtiyacımız var. Çok sevindirdi beni sakat oyuncularımızın aramıza dönmesi. Olağanüstü yoğun günlerden geçiyoruz, bir de sahaların ağırlığını düşünecek olursa, bir de işin psikolojik boyutu gündeme geldiğinde bu genç omuzlara ağır yükler yüklüyoruz. O yüzden Antalya'ya giderken bir takım mesajı vermek için herkesi götürdüm. Oynayan, oynamayan herkesi o konsantrede görüyorum. Bu bize pozitif yansıyor. Falcao'nun olması hem Mohamed'in yanına hem de Mohamed olmadığı zaman önemli. Feghouli'yi riske etmek istemedim, daha garantiye gitmek istedim. Fiziğe de ihtiyacı var biraz. Halil, o da Covid geçirdi, yavaş yavaş o da gelecek. Oğulcan, ceza aldı. Şeye benziyor, sadece Arda ceza aldı derbiden, ona benziyor, enteresan bir karar. Onlar olsun, bizim sıkıntımız olsun ama herkes hazır olsun" diye konuştu."HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ""Sloganları ortaya çıkaran günün mana ve önemidir" diyen Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı: "Orada siz içinizden gelen bir reaksiyonu gösterirsiniz. O anda soruya böyle bir cevap verdik. Bu sene içi ümit ederim sezonun sonunu en üstte tamamlarız çünkü oyunun büyük bir bölümünü iyi oynuyoruz. Doğru koşuyoruz, daha da iyi olacağımız inancını taşıyorum. Tabii ne göreceğimizi bilmiyor ama her şeye hazırlıklıyız. Hadiseler bizi slogan atmaya veya bir deyim söylemeye mecbur ederse ortaya yine güzel şeyler çıkar. Ümit ederim öyle olur."Fatih Terim son olarak Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili gelen bir soruya ise "Nasıl biterse bitsin, biz bugün kazandıktan sonra çok da üzerinde düşünmüyoruz açıkçası" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.MESUT BAKKAL: BU KADAR ÇOK POZİSYON YAKALADIĞIMIZ MAÇTAN PUANSIZ AYRILMAK ÜZÜCÜBB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise şöyle konuştu: "Bu kadar net pozisyon yakaladığımız maçtan puansız ayrılmak üzücü. Bir takım Galatasaray'a karşı daha ne kadar pozisyon yakalayabilir ki? 37 dakika istediğimiz gibi gitti, net pozisyonumuz var. Bu pozisyonları yakaladığınızda atacaksınız. İlk golü karambolden yedik. İkinci golde tartışmalı bir pozisyon var. Maç önü planımız ikinci devreye kadar tuttu diyebiliriz. Çift forvete dönmeyi planladık, dönünce pozisyonlar da bulduk. Ricardo ve Aatif'ın net pozisyonları var. Muslera birçok pozisyon kurtardı. 4'ü golle sonuçlanabilecek 7 tane net pozisyonumuz var. Oyuncularımmı kutluyorum. Karagümrük maçına hazırlanacağız. Sonuç kötü olsa da iyi oynadık. Devam edeceğiz.""ARDA'NIN POZİSYONU OFSAYT"

Galatasaray'ın attığı ikinci golde Arda Turan'ın ofsaytta olduğunu dile getiren Bakkal, "Pek hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum ama Arda Turan'ın pozisyonu net ofsayt. Emrah'a yapılan pozisyonda Arda'nın sarı kart olduğunu söylemesine rağmen hakem arkasını dönüp gitti, oyuncularım söyledi. O pozisyon gol olmasa, 1-0'lık oyun daha farklı olabilirdi. Yapacak bir şey yok, Galatasaray'ı tebrik ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ata SELÇUK