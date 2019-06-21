BB Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi

Süper Lig'e veda eden ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor'da teknik direktörlüğüne Ümit Milli Takım yardımcı antrenörü Muzaffer Bilazer getirildi.

BB Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Muzaffer Bilazer oldu. Erzurumspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Muzaffer Bilazer, "Hayalim burada çok başarılı olmak. Futbolda hedefimiz BB Erzurumspor'u Avrupa haritasına yerleştirmek" dedi. Erzurumspor'un kendisi için çok özel anlamlar ifade ettiğini de dile getiren Bilazer, "BB Erzurumsor teknik direktörlüğüne getirilmemden dolayı başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Değerli bir görev ve makam olduğunu biliyorum. Hayatımın en önemli imzasını atıyorum. 1997-2000 yıllarında Erzurumspor formasını giydim. Şampiyonluk yaşadık. BB Erzurumspor hayatımın önemli bir parçası oldu. Zirveyi de en acı günleri de gördüm. Bundan sonraki süreç içerisinde yönetimle, taraftarlarla, basın ile birlikte hareket ederek bir aile gibi yol alarak çok büyük işlere imza atacağımıza inanıyorum. Hayalim burada çok başarılı olmak. Futbolda Erzurum şehrini Avrupa haritasına yerleştirmek. Bu hedefle yola başlıyorum" şeklinde konuştu.

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş de imza töreni öncesi açıklamalarda bulunarak, "Geçmişten çok iyi tanıdığımız, ailemizden, içimizden biri olan Muzaffer hoca ile çalışmaya karar verdik. Muzaffer hoca şehrimizin geçmişi çok iyi bilen birisi. Geçmişteki bilgi ve birikimi ile takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Erzurumspor formasını giymiş, tarihinde ilk kez birinci lige çıktığı kadroya yer almış bir futbolcu. İnşallah Allah kendisini de bizleri de mahcup etmez. Futbolculuk döneminde yaşadığı bugün tekrar hoca olarak da yaşar" diye konuştu.

"İbrahim Sehiç'e Süper Lig'den teklifler var"

Başkan Hüseyin Üneş, iç transferi bir an önce tamamlamak istediklerini belirterek, geçtiğimiz sezon kadroda yer alan futbolcuların tamamına yakınının sözleşmelerinin devam ettiğini hatırlattı. Başkan Üneş, "Hocamızın da raporları doğrultusunda iç transfer görüşmelerini başladık. İbrahim Sehiç'i kadromuzda tutmak istiyoruz. Açıkçası kendisini hem Süper Lig'den hem de yurt dışından arayıp soruyorlar. İnşallah bir aksilik olmazsa tutmak istiyoruz. Kolay değil. İç transferi sıkıntısız şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.

Üneş, Taylan Antalyalı'ya da Galatasaray ve Beşiktaş'ın talip olduğunu, futbolcuları için 3 milyon Euro fiyat belirlediklerini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA