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Futbol: Süper Lig

18.01.2021 21:00 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:24
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Mehmet KısalKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Evren Eren Elmalı (Dk. 46 Hajradinovic), Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Doğucan Haspolat (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Evren Eren Elmalı (Dk. 46 Hajradinovic), Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Doğucan Haspolat (Dk. 72 Anıl Koç), Varga, Hodzic, Thelin

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Teikeu, da Costa, Schwechlen, Petrus Boumal, Omolo, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 80 Novikovas), Chahechouhe (Dk. 80 Donald), Emrah Başsan (90+2 Ömer Şişmanoğlu), Ricardo Gomes (Dk. 80 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 31 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 68 Ricardo Gomes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 73 Thelin (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Luckassen (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 66 Yusuf Erdoğan, Dk. 84 Varga, Dk. 90+4 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 64 Chahechouhe, Dk. 71 Petrus Boumal, Dk. 86 Szumski, Dk. 89 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

56. dakikada Hajradinovic'in pasında topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Varga, şutunu çekti ancak kaleci Szumski meşin yuvarlağı çeldi.

68. dakikada Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Ricardo Gomes, Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağdan ortasında topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

73. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağdan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes'in kafasından seken top Thelin'in önünde kaldı. İsveçli oyuncu müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

76. dakikada sağdan çizgiye inen Ricardo Gomes'in ortasında topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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