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Bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari öz kaynak yükümlülüğü artırıldı

Bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari öz kaynak yükümlülüğü artırıldı
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) bazı ödeme ve elektronik para kuruluşları için belirlenen asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarları yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) bazı ödeme ve elektronik para kuruluşları için belirlenen asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarları yükseltildi.

TCMB tarafından bugünkü Resmi Gazete'te yayımlanan tebliğe göre, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin "Asgari öz kaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası" başlıklı 33'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bazı ödeme ve elektronik para kuruluşları için belirlenen asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarları artırıldı.

Buna göre, öz kaynağın fatura ödeme kuruluşları için 5,5 milyon liradan, diğer ödeme kuruluşları için 9 milyon liradan ve elektronik para kuruluşları için 25 milyon liradan az olmaması hükme bağlandı.

Söz konusu tutarlar 1 Aralık 2021'de yayımlanan yönetmelikte, öz kaynağın fatura ödeme kuruluşları için 3 milyon liradan, diğer ödeme kuruluşları için 5 milyon liradan ve elektronik para kuruluşları için 13 milyon liradan az olmaması şeklinde belirlenmişti.

Tebliğ 1 Nisan 2022'de yürürlüğe girecek.

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Cumhuriyet, Gazete, TCMB, Ekonomi, Haber

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