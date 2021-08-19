Bayramda kartlarla 14,5 milyar TL ödeme yapıldı

Temmuz ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik büyümeyle 151 milyar TL'ye ulaştı.

Temmuz ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik büyümeyle 151 milyar TL'ye ulaştı. Bayram süresince 14,5 milyar TL ödeme kartlarla yapılırken, ödemelerin yarısı market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde gerçekleşti.

2020 yılının temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 42'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış göstererek 273,7 milyon adede ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre temmuz sonu itibarıyla Türkiye'de 80,4 milyon adet kredi kartı, 142,3 milyon adet banka kartı ve 51 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Temmuz ayında 151 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldı

Temmuz ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 151,3 milyar TL oldu. Temmuz ayındaki kartlı ödeme tutarının 122,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 26,9 milyar TL'sinde banka kartları, 2,2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 32, banka kartı ile ödemelerde yüzde 44 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 171 olarak gerçekleşti.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde internetten ödemeler tercih edildi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan "Kamu-Vergi Ödemeleri" sektöründe, bu yıl son ödeme tarihinin 2 Ağustos'a kadar uzatılmasıyla beraber 1 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında kartlarla 7,7 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu değer 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 49'luk bir büyüme anlamına gelirken, ortalama işlem tutarı 635 TL oldu. Kartlarla yapılan Kamu-Vergi ödeme tutarının yüzde 57'sinde internetten ödeme tercih edildi, yani her 5 TL kartlı Kamu-Vergi ödemesinin 3 TL'si internetten yapıldı.

Kurban Bayramı'nda kartlarla 14,5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı

19-23 Temmuz tarihlerine denk gelen arife günü dahil Kurban Bayramı süresince kartlarla 14,5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. 2020 yılının Kurban Bayramı'na göre bu yıl kartlı ödemelerde yüzde 36 oranında büyüme gerçekleşti.

Yılın en fazla işlem geçen günlerinden olan arife gününde, en fazla kartlı ödeme adedinin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken, en fazla ödemenin yapıldığı dakika ise 88 bin adet ödeme ile 15.37 oldu. Arife gününde yaklaşık 5,2 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı'nda toplam 5 gün süresince yapılan kartlı ödemelerin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturdu.

Bayramda ödemelerin yarısı market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde gerçekleşti

Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler sektör bazlı incelendiğinde en fazla kartlı ödeme yüzde 31 pay ile "market-gıda" sektöründe gerçekleşti. "Market-gıda" sektörünü yüzde 11 pay ile "akaryakıt istasyonları" ve yüzde 9 pay ile "giyim ve aksesuar" sektörleri takip ederken; yüzde 9 pay ile "yemek" ve yüzde 7 pay ile "elektronik eşya" sektörü Kurban Bayramı süresince en fazla kartlı ödeme yapılan diğer sektörler arasında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı