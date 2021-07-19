Bayram öncesinde kuru pastaya talep arttı

Normalleşmeyle birlikte kısıtlamasız şekilde geçirilecek olan Kurban Bayramı'nda kuru pastaya talep arttı.

Normalleşmeyle birlikte kısıtlamasız şekilde geçirilecek olan Kurban Bayramı'nda kuru pastaya talep arttı. Gastronomi şehri Gaziantep'te kuru pasta üreticileri siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Covid-19 pandemisinden etkilenen en önemli sektörlerden biri olan kuru pasta imalatçıları, normalleşme adımlarının ardından kısıtlamasız şekilde geçirilebilecek olan Kurban Bayramı'nda yoğun bir mesai dönemine geçti. Gastronomi şehri Gaziantep'te kuru pasta üreticileri, fıstıklı, cevizli, fındıklı, sade, çikolatalı gibi birçok çeşidin olduğu ve Türkiye'nin her yerinden istenen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Tonlarca olan siparişleri yetiştirmeye çalışan kuru pasta üreticileri, talep ve yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Kurban Bayramı'na kadar toplamda 5-7 ton arasında ürün yapacağız"

Pandemi nedeniyle ciddi anlamda sıkıntılar yaşadıklarını ve normalleşmeyle birlikte yasaksız geçecek olan Kurban Bayramı'ndan dolayı siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden kuru pasta üreticisi Mahmut Can, günlük 500 ila 750 kilogram arasında üretim yaptıklarını ve Kurban Bayramı'na kadar 5 ila 7 ton arasında üretim yapacaklarını söyledi. Türkiye'nin her yerinden siparişler aldıklarını belirten Can, "20 yıldır bu işle uğraşıyorum. 10 yaşında bu işe başladım. İşlerimiz şu anda yoğun bir şekilde gidiyor. Kuru pastaya talep çok fazla, biz de yetiştirmeye çalışıyoruz. 1-2 yıldır pandemiden dolayı tam anlamıyla bayramları yaşamadığımız için işlerimiz düşüktü. Pandeminin azalması, normalleşme ve yasaksız bir şekilde geçireceğimiz Kurban Bayramı'ndan dolayı yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Günlük 500-750 kilogram kadar üretim yapıyoruz. Kurban Bayramı'na kadar toplamda 5-7 ton arasında ürün yapacağız. Genelde kerebiç, kurabiye, fıstıklı kurabiye, sade kuru pastalar olmak üzere çok sayıda kuru pasta üretimi yapıyoruz. Fiyatları ürüne göre değişiyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte baya yoğun bir talep var. Sadece Gaziantep'ten değil başka şehirlerden de siparişler alıyoruz. Türkiye'nin her yerinden ve genellikle Diyarbakır, Batman gibi çevre illerden de çok sayıda sipariş alıyoruz. Sipariş usulüyle de çalışıyoruz, sıcak üretim yapıp tezgahta taze bir şekilde satışlar da yapıyoruz. Dediğim gibi işlerimiz baya yoğun ve bizde yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı