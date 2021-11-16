Baykoca Proje Takımları Expo'yu gezdi

BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımlarında görev yapan 70 genç, İnegöl Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarını gezdi.

645 üyesi ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük savunma, havacılık ve uzay sanayii kümesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 10-13 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı katılım ve destekleriyle düzenlenen, Türkiye'nin yerli üretim potansiyelindeki artışın ve bağımsız üretim gücünün sergilendiği uluslararası platformu, İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımlarında görev yapan 70 genç de ziyaret etti.

Yüksek teknolojiye sahip ürünlerin sergilendiği SAHA EXPO'da savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayiinde stratejik öneme sahip pek çok ürün ilk kez tanıtılırken, Baykoca Proje Ekiplerinde görev yapan gençler İnegöl Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği ile fuarı gezme imkanı buldu. Baykoca Proje Takımları üyesi 70 genç, bu organizasyon ile ülkemizin milli savunma sanayiindeki başarılı çalışmalarını da yakından görme ve inceleme fırsatı buldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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