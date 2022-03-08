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Bayırköyspor uzatma dakikasında yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bayırköyspor uzatma dakikasında yıkıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 14. hafta müsabakasında Bayırköyspor 90+1'de kaçırdığı penaltıyla adeta yıkıldı.

BİLECİK (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 14. hafta müsabakasında Bayırköyspor 90+1'de kaçırdığı penaltıyla adeta yıkıldı.

Gerede İlçe Stadyumu'nda oynana BAL 3. grup 14. hafta müsabakasında Gerede 1970 Futbol Kulübü ile Bilecik temsilcisi Bayırköyspor karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Bayırköyspor henüz 5'inci dakikada Semih Durmuş'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Bayırköyspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya taraftar desteği ile başlayan Gerede 1970 Futbol Kulübü maçın 73'üncü dakikasında Cemal Deliktaş'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Maçın 90+1'inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağı sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erdem Durmuş, penaltı atışından yaralanamadı. Maç 1-1'lik skorla sona ererken, Bayırköyspor puanını 24'e, Gerede 1970 Futbol Kulübü ise 16'ya çıkardı.

Bayırköyspor 24 puanla 10 takımlı ligde 5'inci sırada yer aldı. - BİLECİK

Bayırköyspor uzatma dakikasında yıkıldı

Bayırköyspor uzatma dakikasında yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Semih Durmuş, Amatör Lig, Bilecik, Futbol, Spor, Haberler

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