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Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle koronavirüs sonrası normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber hazırlandı. İşte büfe, kantin ve bayiler için hazırlanan koronavirüs rehberinin ayrıntıları.

Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
15.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:18

"Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri" başlıklı rehberde, iş yerinin görünür bir yerine koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılması ve iş yeri girişinde, içinde ve ödeme noktası yakınında uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulması gerektiği belirtildi. Rehbere göre, iş yerine yönelik önlemler kapsamında maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmayacak. Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye kişi alınacak. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılacak. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak, sıra beklenmesi gereken her yerde bekleme mesafeleri yer işaretleriyle belirlenecek. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı koyulacak. Bu iş yerlerindeki yeme içme alanlarının kullanımı, restoran, lokanta ve kafelerle birlikte açılacak. Bu alanlarda "restoran, lokanta ve kafeler" için yayınlanacak kurallar uygulanacak.

BAHİS DOLDURMA İŞLEMİ DIŞ MEKANDA YAPILACAK

Bahis bayilerinde bahis doldurma işlemi dış mekanda yapılacak, ortak kullanım amacı ile kalem, broşür gibi materyal bulundurulmayacak. Açık ürünlerin paketlenerek satılması, müşterilerin bu ürünlere dokunmasının engellenmesi, mümkünse raflardaki ürünlerin çalışan personel tarafından müşteriye verilmesi sağlanacak. Kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında en az 1 metre olacak şekilde yer işaretlemesi yapılacak. Müşterilerin temassız ödeme yapması teşvik edilecek. Personeli korumak için tezgahlar, personel ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek. Müşteriler, iş yeri girişindeki asılı afişte belirtilen kurallara uyacak. Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanacak ve içeride maske çıkartılmayacak. Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe korunacak. Mecbur kalınmadıkça yüzeylere dokunulmayacak. Sık dokunulan yüzeylere dokunulması durumunda, el antiseptiği kullanılacak.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmayacak. Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Çalışan personelin tümü, kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak. Müşteri ile aradaki sosyal mesafe korunacak.

Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanacak. El hijyenini sağlamak için eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği, en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanılacak. Personelin dinlenme alanlarında 1 metrelik sosyal mesafe korunacak ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanacak. Molalarda maske çıkarılacağından kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmayacak. Ortam temizliği, dezenfeksiyon ve havalandırma yapılacak.

BÜFEDE ÇALIŞANLAR ELDİVEN KULLANMAYACAK

Kovid-19 kapsamında büfelerde de bilgilendirme afişleri asılacak. Büfelerde, tıbbi ya da bez maske takılacak, nemlendikçe değiştirilecek, büfe önünde sosyal mesafenin korunması için zeminde işaretleme yer alacak. Müşteriler tek tek alışveriş yapacak. Eldivenin doğru kullanılmaması Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceğinden büfede çalışanlar eldiven kullanmayacak, el hijyenine dikkat edecek. Büfenin temizliği günlük olarak yapılacak, pencere ve kapılar açılarak doğal havalandırma sık uygulanacak. Hassas yüzeylerin dezenfeksiyonu yüzde 70'lik alkol ile ıslatılmış bezle silinerek yapılacak. Büfeye misafir alınmayacak.

Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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