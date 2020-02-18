Bayern'in Arsenal'i 5-1 Ezdiği Maçın Golleri

18.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:20

2016-17 Şampiyonlar Ligi İkinci Tur eşleşmelerinde Bayern Münih evinde Arsenal'i konuk etti. Bavyera ekibi Robben, Lewandowski, Thiago (2) ve Muller'in golleriyle rakibini 5-1'lik skorla adeta ezdi ve hemen hemen ikinci maç öncesi turu garantilemeyi başardı.