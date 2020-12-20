Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor Bayburt'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

BAYBURT - Bayburt'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Ekipler karla mücadele çalışmasına hız verdi.

Kar yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü. Yağışla birlikte yollarda olumsuzluklar yaşanmaması için merkezde Bayburt Belediyesi ekipleri kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şehirlerarası güzergahlarda Karayolları, köylerde ise İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

Ekipler yağışın devam ettiği bölgelerde acil durumlara öncelik veriyor. Karayolları ekipleri yüksek dağ geçitlerinde ve şehir geçişlerinde çalışmalarına devam ederken Bölge Trafik ekipleri, Bayburt - Erzurum arası Kop Dağı, Bayburt - Gümüşhane Vauk Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı