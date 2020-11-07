Bayburt'a 32 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek çapta RES kuruluyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki 2 bin 330 rakımlı Kılıçkaya Yaylası'nda 400 milyon lira yatırımla Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulumuna başlandı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki 2 bin 330 rakımlı Kılıçkaya Yaylası'nda 400 milyon lira yatırımla Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulumuna başlandı.

Yatırımcı firma Esyel Global Enerji AŞ tarafından 5 yıl boyunca sürdürülen araştırmalarda, Kılıçkaya Yaylası'nın da bulunduğu bölgenin rüzgar enerjisinden elektrik üretilebilecek verimli bir alan olduğu belirlendi.

Firma, buradaki potansiyelin ekonomiye kazandırılması için 10 rüzgar türbininin bulunacağı RES'in kurulumu için çalışmalara başladı.

Altyapı çalışmalarının yüzde 98'i tamamlanan 40 megavat gücündeki santralin faaliyete alınmasıyla 32 bin hanenin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Yatırımcı firmanın genel müdürü Bertan Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin rüzgar potansiyelini değerlendirmek adına Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı geçidinde yaklaşık 40 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip RES yatırımı yapma kararı aldıklarını söyledi.

Korkmaz, daha önce yapılan araştırma neticesinde bölgenin rüzgar enerjisi bakımından yüksek potansiyele sahip olduğunu belirlediklerini ve bu tespitler üzerinden yola çıktıklarını dile getirdi.

"Bu sene montajı yapılan tek türbin devreye alınacak"

Santralde kısa sürede elektrik üretimine başlanacağını ifade eden Korkmaz, "Elektrik ihtiyacının karşılanması açısından megavat başı yaklaşık 800 haneye eşdeğerdir yani 32 bin hanelik elektrik potansiyeli yaratmış oluyoruz. Bu da Bayburt'un hemen hemen tüm elektrik ihtiyacını karşılayan bir santral olacak. Umarım devletimiz, milletimiz için hayırlı bir yatırım olur." dedi.

Korkmaz, santralin 10 türbinden oluşacağını ve bunlardan birinin montajının yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu sene sadece tek türbin montajı yapıldı. Toplam 10 türbinden oluşan proje bu. Seneye, kalan 9 türbinin montajı tamamlanacak. 154 kilovattan bağlanan bir şalt sahamız var. Kumanda binamız, yollar gibi inşaat işlerinin yüzde 98'i tamamlanmış durumda. Seneye de inşallah kalan 9 türbinin montajının yapılmasıyla tesis devreye girmiş olacak. Bu sene montajı yapılan tek türbin devreye alınacak ve işletmeye başlanacak."

Korkmaz, santralin kurulum aşamasında 150 kişinin çalıştığını, tamamlanmasının ardından ise 15 kişinin sürekli istihdam edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci