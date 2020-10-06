BAU DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan önemli 'Mavi Vatan' haritası açıklaması

Doç. Dr. Cihat Yaycı, deniz hukuku ve Türk hak ve menfaatlerine uygun şekilde çizdiği 'Mavi Vatan' haritası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Cihat Yaycı, deniz hukuku ve Türk hak ve menfaatlerine uygun şekilde çizdiği 'Mavi Vatan' haritası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaycı; "Mavi Vatan Denizlerdeki Misak-ı Milli'mizdir" diyerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 462 bin kilometrekarelik alana sahip olduğunu gösteren Mavi Vatan Haritası'na göre; Türkiye'nin yeni bir harita çizmeye asla ihtiyacı da ve bu haritadan verilecek tavizi olmadığı vurgulanmakta. Aksi takdirde gelecek nesillerin vebalinin herkesin üzerinde olacağının altını çizen Doç. Dr. Cihat Yaycı; "Deniz hukukuna, Türk hak ve menfaatlerimize uygun şekilde çizilen ve milletimizce kabul gören, devlet yetkililerince 462 bin kilometrekare olarak sürekli zikredilen Mavi Vatan haritası, bizim uluslararası hukuka dayanan haklarımızdan kaynaklanmaktadır. Bu harita aynen gerçekleşebilir veya şartlar nedeniyle, tıpkı Misak-ı Milli gibi, aynen gerçekleşmeyebilir. Ama önce, yine Misak-ı Milli gibi, ilan edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Senelerce haritaya doğru bakamayıp Türkiye'yi sadece Mısır'a mahküm eden bilgisizliğin Türkiye'yi yeterince zor durumda bıraktığını da söyleyen Doç. Dr. Yaycı; "Bu ikaz, tarihe düşülmüş bir kayıttır. Haritada Türkiye'ye düz bir şekilde ve karşılıklı kıyılarda dikine inerek bakılmıştır ve yanlış bakılmıştır. Senelerce böyle yanlış bakarak, Türkiye'nin sadece karşılıklı kıyısı Mısırla vardır diyerek hareket edilmiştir. Halbuki Türkiye'nin, çizdikleri haritaya bakarak dikine sadece kıyı hatlarını indirerek, Türkiye'yi sadece Mısır'a mahküm etmişlerdir" açıklamasında bulundu.

"Mavi Vatan Haritası'nda Türkiye'nin diplomatik alternatifleri çoğaltılmıştır"

Libya ile batı sınırının çizilerek böylelikle Münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırının da çizilmiş olduğunu belirten Doç. Dr. Cihat Yaycı; "Türkiye'nin en batı sınırı çizilmiş oluyor. İsrail ile de çizerek aslında en doğu sınırı çizmiş oluyoruz. Yani Türkiye'nin anlaşma yapacağı devlet sadece Mısır değil. İsrail, Libya, Mısır ve dolayısıyla Filistin, Lübnan ve yan sınırı olarak da Suriye. Yani haritaya doğru bakamayan insanlara yeniden bir harita çizdirilmesi gibi bir eğilim görüyoruz, bu çok yanlış bir eğilim. Bizim çizdiğimiz harita, deniz hukukuna uygun bir harita. Mavi Vatan Haritası'nda Türkiye'nin diplomatik alternatifleri çoğaltılmıştır. İsrail, Filistin, Lübnan ve Libya da işin içine girmiştir. Şimdi dolayısıyla bunun haricinde yeni bir harita yapılması, bir taviz gibi algılanacaktır. Bu haritayı tanımak istemeyen bir devlet bir de yönetim var. Birisi Yunanistan, diğeri ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Onlar zaten Türkiye'nin haklarını hiçe sayıyorlar. Biz hakkımız olanı istiyoruz" dedi.

"Sadece Yunanlılar ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi karşı çıkıyor"

Mavi Vatan Haritası'nın Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi olarak koordinatlarını yayımladıklarını da hatırlatan Doç. Dr. Cihat Yaycı; "Bizim İsrail'e karşı kıyımız yoktur diyecek bir deniz hukukçusu tanımıyorum. Olamaz. Eğer yoktur diyecek birisi varsa o zaman bunun kesinlikle deniz hukuku ile alakası yoktur. Öyle bir bilgisi yoktur. Mısır'dan başka karşılıklı kıyımız yoktur diyenlerin ne kadar deniz hukukçusu olduğunu gördük. Libya ile karşılıklı kıyıyı hiçbir zaman düşünmemişlerdi. Yani Libya ile düşünmeyen İsrail'le de düşünmez demektir bu. Bizim uzmanlık alanımız bu. Bu konuda çalışıyoruz. Bu haritamızda eksiklik olduğunu söyleyenler ya da karşı çıktığını söyleyenler Yunanlılar ve Rumlar. Mavi Vatan' haritası ile ilgili yaptığımız bu açıklamalar bir ikaz ve Türk Milleti'nin tarihe not düşmesi niteliğindedir. Bu açıklamaları Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Danışma Kurulu'nun aldığı kararla yayınladık. Danışma kurulu üyelerine de danışıldı. Sayın danışma kurulu üyelerimiz de bunun bir Misak-I Milli olduğunu söylemektedirler haklı olarak. Bu bizim Türk Milleti'ne karşı bir borcumuzdur" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı