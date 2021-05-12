Battlefield 6 PS4 ve Xbox One konsollarında da çıkış yapacak

Battlefield serisinin yepyeni oyunu hem yeni nesil hem de mevcut nesil konsollar için çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Yeni Battlefield oyunu her iki nesil konsollar için çıkacak.

Oyunseverlerin beklediği haberi EA CEO'su Andrew Wilson doğruladı ve yeni Battlefield oyununun PS4 ve Xbox One platformlarına geleceği açıklanmış oldu.

Electronic Arts ve DİCE, yeni Battlefield oyunuyla ilgili söz ederken şuana kadar sadece yeni nesilden söz etmişlerdi ve son zamanlarda çıkan bazı haberler de oyunun mevcut nesil için çıkış yapmayacağını işaret ediyordu.

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, geçen günlerde şirketin finansal sonuçlarının açıklandığı konferans çağrısında, oyunun PlayStation 4 ve Xbox One'a geleceğini doğruladı. CFO Blake Jorgensen, oyunun iki nesilde de muhteşem olacağını ancak yeni nesil versiyonunun özel hisstericeğini belirtti.

Yeni Battlefield oyununun Haziran ayında tanıtılması ve Ekim-Kasım aylarında da çıkması bekleniyor.