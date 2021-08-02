Battalgazi'deki yüzme kursu yoğun ilgi görüyor
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Battalgazi'deki yüzme kursu yoğun ilgi görüyor

Battalgazi'deki yüzme kursu yoğun ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Battalgazi Belediyesi tarafından spor yapma imkanı sınırlı olan gençlerin sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak ve teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan 'Battalgazili Gençler Sporla Hayat Buluyor' projesi kapsamında açılan yüzme kursu, kırsaldaki...

Battalgazi Belediyesi tarafından spor yapma imkanı sınırlı olan gençlerin sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak ve teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan 'Battalgazili Gençler Sporla Hayat Buluyor' projesi kapsamında açılan yüzme kursu, kırsaldaki gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

Battalgazi'de spor yapma imkanı sınırlı olan gençler ve çocuklar için Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Battalgazi İlçe Müdürlüğü tarafından 'Battalgazili Gençler Sporla Hayat Bulsun' sloganıyla 5 branşta açılan yaz spor kursları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak, teknoloji kullanımının olumsuz etkinlerini ortadan kaldırmak, beceri, koordinasyon ve motorik özelliklerini geliştirmek ve sorumluluk alabilen gençler yetiştirmek amacıyla yaklaşık 400 genç ve çocuk, uzmanlar eşliğinde futbol, basketbol, voleybol, taekwondo ve yüzme branşlarında spor eğitimleri alıyor. Özellikle ilçe merkezinden uzak yerleşim birimlerindeki gençlerin yüzme öğrenebilmesi için açılan yüzme kursu, kırsaldaki gençlerden yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz olarak kurslardan faydalanan 8-18 yaş aralığındaki gençler, yüzme kurslarında en çok bilinen ve uygulanan yüzme tekniklerini öğreniyor.

Başkan Güder, yüzme öğrenen gençleri ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Osman Çağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yaklaşık 100 civarında yüzme eğitimi alan kursiyeri ziyaret etti. Kursiyerlerle tek tek yakından ilgilenen Başkan Güder, Battalgazi'de geleceğimizin teminatı gençler için güzel işlere imza atıldığına dikkat çekti. Gençlere daha fazla dokunmak ve onların sorunlarına biraz daha eğilebilmek için Battalgazi'de gece gündüz yoğun bir mesai ortaya koyduklarını belirten Başkan Güder, her daim gençleri emrine amade olduklarını ifade etti.

"Başkanımız Battalgazi'de spor seferberliği başlattı"

Başkan Güder'in Battalgazi'de spor seferberliği başlattığını vurgulayan Gençlik ve Spor Battalgazi İlçe Müdürü Kasım Karaduman, "Başkanımız Osman Güder'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Battalgazi'deki gençlerin spordan uzak kalmaması için başlatmış olduğu spor seferberliği takdire şayan bir durumdur. Başkanımız maddi ve manevi olarak bizlere büyük destekler veriyor. Tesislerimizde verilen kurslardan yaklaşık 100 civarında gencimiz yararlanmaktadır. Kurslara ilgi büyük. Gençlerimiz mutlu. Gençlerimiz adına başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz için üzerimize düşenin fazlasını yapıyoruz"

Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar gençleri sporla buluşturma adına üzerlerine düşenin fazlasını yerine getirdiklerini dile getiren Başkan Güder, "Battalgazi'de gençler sporla hayat bulmaya devam ediyor. Başlatmış olduğumuz spor kurslarını ziyaret ediyoruz. Battalgazi'de spora ilgi büyük. Bu bizleri mutlu ediyor. Kırsalda ve ilçe merkezinde yaşayan gençlerimiz bu kurslarda bir araya geliyor. Pandemi sonrası evde sıkılan gençlerimize sporun çok daha iyi geleceğini, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerine de katkı sağlayacağını düşünerek projemizi hayata geçirdik. Malumunuz Malatya gibi yerlerde herkesin ulaşabileceği yüzme havuzları pek mümkün değil. Battalgazi bölgemizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait bir tane kapalı yüzme havuzu var. Birde Orduzu'da büyüklere hitap eden bir açık havuzumuz var. Battalgazi Belediyesi olarak bu eksikliği tespit ettikten sonra çalışmalarımıza zaman kaybetmeden başladık. Göztepe Mahallemizde şuan bir havuz yapıyoruz. İnşallah kısa süre içinde gençlerimizin istifadesine sunacağız. İki gençlik merkezimizden birini tamamlayarak gençlerimizin istifadesine sunduk, diğerin yapımı ise devam ediyor. Gençlerimize sportif faaliyetlerini sürdürebilecek kompleksler oluşturuyoruz. Amacımız geleceğimiz teminatı olan gençlerimizi, geleceğe hazırlamaktır. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizi önemsiyoruz ve yapmış olduğumuz çalışmalarda gençlerimizden büyük takdir topluyoruz. Bizler gençlerimizi önemsiyoruz ve bütün imkanlarımızı onlar için seferber ettik. Bu anlamda bu projede bize paydaş olan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MALATYA

Battalgazi'deki yüzme kursu yoğun ilgi görüyor
Battalgazi'deki yüzme kursu yoğun ilgi görüyor
Battalgazi'deki yüzme kursu yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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