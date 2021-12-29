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Battalgazi Belediyesinden marketlere fiyat denetimi

Battalgazi Belediyesinden marketlere fiyat denetimi
AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, döviz kurundaki düşüşün marketlerdeki fiyatlara yansıyıp yansımadığının tespiti için aralarında zincir marketlerin de bulunduğu işletmelere yönelik denetim yaptı.

MALATYA (AA) - Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, döviz kurundaki düşüşün marketlerdeki fiyatlara yansıyıp yansımadığının tespiti için aralarında zincir marketlerin de bulunduğu işletmelere yönelik denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Malatya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, döviz kurundaki düşüşün marketlerdeki fiyatlara yansıyıp yansımadığının tespiti için aralarında zincir marketlerin de olduğu işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sivas Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde ekipler, raflarda ve reyonlarda incelediği ürünleri satış kasasından geçirerek fiyatları karşılaştırdı.

Reyonlardaki ürünlerin son tüketim tarihi ve gramajını da inceleyen ekipler, marketlerin vatandaşlara ürünlerini fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını kontrol ederek güncel fiyatları kayıt altına aldı.

Ekipler, işletmelere fiyatı düşen ürünün satış fiyatına da anında yansıtılması uyarısında bulundu.

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AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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