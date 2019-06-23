Batman Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

Batman Üniversitesinde bin 600 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Batı Raman Kampüsü'nde düzenlenen, kortej yürüyüşü ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti, gençlere yaşamlarında başarı diledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Şunu unutmayın değerli kardeşlerim, üniversite meslek edindirme fabrikası değildir. Üniversite öncelikle öğrencilere bir vizyon katan, bir istikamet sunan ve her şeyden önce bilimsel bilgiyi, bilimsel şüpheciliği ve metodu öğretir. Eğer sizler bir vizyon kazandıysanız ve bu üniversite atmosferinden geleceğe yönelik bir istikamet elde ettiyseniz, rotanızı çizdiyseniz geleceğiniz parlaktır. Emin olun mesleği zaten bulursunuz. Ne yaparsanız yapın, yaptığınız işi iyi yapın, bu çok önemli. Mutlaka kendinize, ailenize, milletinize ve memleketinize de sadık olun ve sadakatten ayılmayın."

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ise, bin 600 öğrenciyi mezun etmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Mezun verdikleri öğrencilerin ülkenin geleceğinde önemli rol alacaklarını belirten Durmuş, "Sizler bu ülkenin gelişimine katkı sunacak, bu ülkeyi daha ileriye taşıyacak geleceğin bireylerisiniz. Bu mezuniyet üniversitemizden ve bilimden bir kopuş değildir. Aksine üniversitemizle bütünleşme ve bilimsel bilgiyi arama yolunun başlangıcıdır. Artık bir bilim insanı olarak hayatınızda bilimsel bilgiyi tatbik edecek, bilimi yolunuza fener yapacak ve milletimizin yolunu aydınlatacaksınız." diye konuştu.

Açış konuşmalarının ardından üniversite birincisi Ferzi Melek Doğu yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra Vali Şahin ile Rektör Durmuş, Mühendislik Bölümü birincisi Yemenli Efrahim Ubeyd'e başarı belgesi ve ödül verdi.

Tören sonunda öğrenciler keplerini fırlatarak, mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, İl Jandarm Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA