Batman Müzesi'nde piyasa değeri 10 milyon lira olan altın sikkelerin kaybolduğu iddiası

Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'nden piyasa değeri 10 milyon lira olan 20'ye yakın altın sikkenin kaybolduğu haberleri gündeme gelmişti. Valilik tarafından yapılan açıklamayla iddialar doğrulandı.

Tarihi eser kaçakçılarından 2017 yılında ele geçirilen ve Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'ne teslim edilen, piyasa değeri 10 milyon lira olan 20'ye yakın Roma ve İslam dönemine ait altın sikke kaybolduğu öğrenildi.

TÜM PERSONELİN İFADELERİ ALINDI

Olayın ortaya çıkması üzerine, Batman İl Kültür Müdürlüğü'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, tüm personelin tek tek ifadelerini aldı. Bakanlık müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda olayın savcılığa intikal etmesi bekleniyor.

BATMAN VALİLİĞİ İDDİALARI DOĞRULADI

Batman Valiliği, altın sikkelerin kaybolduğu hakkındaki iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada iddialar doğrulanırken, "Yapılan dosya incelemesi esnasında söz konusu 16 adet altın sikkenin yerinde olmadığı tespit edilerek, mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin tesis edilebilmesi için müze uzmanlarınca 30 Nisan 2021'de tutanak tutularak konu Kültür ve Turizm Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma bakanlık müfettişlerince çok yönlü olarak yürütülmekte olup, gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.