SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Batman'daki tekstil fabrikası günde 3 milyon maske üretecek - Ekonomi
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Batman, Ekonomi

Batman'daki tekstil fabrikası günde 3 milyon maske üretecek

Batman'da tekstil üzerinde faaliyet yürüten bir firma, korona virüs tehdidinden dolayı ülke piyasasında artan ihtiyaçtan dolayı günlük 3 milyon maske üretme kararı aldı.

18.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:01
Batman'daki tekstil fabrikası günde 3 milyon maske üretecek

Batman'da tekstil üzerinde faaliyet yürüten bir firma, korona virüs tehdidinden dolayı ülke piyasasında artan ihtiyaçtan dolayı günlük 3 milyon maske üretme kararı aldı.


Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen korona virüsün Türkiye'de de görülmeye başlanmasından sonra Batman'da penye üretimi yapan bir tekstil firması sağlık kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak için günlük 3 milyon tek kullanımlık cerrahi maske üretmek için harekete geçti.


Günlük 500 bin adet tek kullanımlık maske üretimi yapan firmayı ziyaret eden Vali Hulusi Şahin, üretim tesisinde incelemelerde bulunarak firma yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu'ndan üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 550 kişinin çalıştığı üretim tesisi hakkında Vali Şahin ve beraberinde bulunanlara bilgi veren Kaptanoğlu, iki haftadır maske üretimine başladıklarını belirterek, "Şimdilik günde 500 bin adet üç katlı tek kullanımlık maske üretiyoruz. Kısa bir sürede günlük adet üretimini 3 milyona çıkaracağız. Batman'ın sağlık kuruluşlarının maske ihtiyacının yanı sıra iç ve dış piyasaya yönelik talepleri karşılamak için gece-gündüz demeden üretim yapıyoruz" dedi. - BATMAN

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Ekonomi
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Ekonomi
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Ekonomi
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Ekonomi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Ekonomi
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Çapa'da görev yapan Türk profesörün koronavirüs testi pozitif çıktı Ekonomi
Çapa'da görev yapan Türk profesörün koronavirüs testi pozitif çıktı
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu
Koronavirüs sonrası kelle paça çorbasına talep arttı
Koronavirüs sonrası kelle paça çorbasına talep arttı
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mehmet Ersoy Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Rita Wilson Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Batman'daki tekstil fabrikası günde 3 milyon maske üretecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 11:12:46. #1.14#