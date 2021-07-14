Batman'da uluslararası standartlarda spor okulu
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Batman'da uluslararası standartlarda spor okulu

Batman'da uluslararası standartlarda spor okulu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip lisesi Spor Proje Okulu açıldığı ilk senede çeşitli spor dallarında 94 madalya ve kupa alarak Türkiye'nin en fazla konuştuğu spor lisesi oldu.

Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip lisesi Spor Proje Okulu açıldığı ilk senede çeşitli spor dallarında 94 madalya ve kupa alarak Türkiye'nin en fazla konuştuğu spor lisesi oldu.

2020 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan Veysel Karani Anadolu İmam Hatip lisesi Spor Proje Okulu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ilk ve tek spor Proje Okulu unvanına sahip olup Batman ve bölge sporuna yeni bir soluk getirdi. Öğrenci aldığı ilk senede yetenek sınavları ile 60 öğrenci alan okul adeta bölge sporunun tek sesi oldu. Bir çok spor dalında il, bölge, Türkiye ve Avrupa derecelerini bir bir hanesine yazdırmayı başardı.

Pandemiyi fırsata çeviren ve antrenmanlarını sürdüren okul yönetimi öğrencilerinin yeni hedefi Dünya şampiyonluğu. Bu sene de 5 -14 temmuz tarihleri arasında önümüzdeki yıl için alınacak öğrenci seçme elemeleri için 205 ön kayıt yapıldı. Yeteneklerini sergileyen 60 yetenekli öğrenci okula kayıt olmayı hak kazanacak.

Güreş Batman Bölge, Türkiye iki birincilikleri Avrupa şampiyonasında ve Balkanlar'da Türkiye temsilciliği, Badminton Türkiye 3. ligi, Atletizm Türkiye birinciliği, voleybol ligine transfer ve onlarca bölge dereceleri olan okul başarılarıyla adından söz etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Veysel Karani Anadolu İmam Hatip lisesi Spor Proje Okulu'nun öğrenci elemelerini izleyen Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, "Veysel Karani Anadolu İmam Hatip lisemiz Türkiye'de 8 proje okulumuzdan biridir. İmam hatipler bünyesinde açılan bir okulumuzdur. 8 proje okulumuz var bunlardan birisi de Veysel Karani Anadolu İmam Hatip lisemizdir. Bu sene 2. yılına girdi. 2. grup öğrencilerini alıyor. Bugün elemeler var, çocuklarımızın yoğun bir rağbeti var. Gerçekten geçen yıl ki başarılarından dolayı da epey bu sene müracaatçısı da artmış. Geçen yıl bayağı bir başarı elde etti. Bir çok Türkiye şampiyonluğu, bölge şampiyonluğu aldılar ilk yıllarında. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılar bekliyoruz. İnşallah Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları bu okulumuzdaki öğrencilerden çıkacak. Biz Veysel Karani Anadolu İmam Hatip lisemize özellikle hem proje okulu, fen ve sosyal bilimler proje okulu hem de spor proje okulu ve iki projeyi bünyesinde barındıran ender okullarımızdan biridir. Bu okulumuza teveccüh eden tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BATMAN

Batman'da uluslararası standartlarda spor okulu
Batman'da uluslararası standartlarda spor okulu
Batman'da uluslararası standartlarda spor okulu
Batman'da uluslararası standartlarda spor okulu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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