Batman'da Trafik Haftası etkinlikleri
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Batman'da Trafik Haftası etkinlikleri

Batman'da Trafik Haftası etkinlikleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Sason ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Amirliği trafik büro ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı.

Batman'ın Sason ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Amirliği trafik büro ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı.

Sason'da, mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle trafik konusunda sürücüler ve vatandaşlara bilinçlendirici broşürler dağıtıldı. Trafik kazalarının en alt seviyeye düşürülmesi için çalışmalar düzenleyen polis ekipleri, kazalarda insan kaynaklı durumları önlemek için bilinçlendirme yoluna giderek vatandaşlara yönelik yaptıkları uyarılarda, trafikte sadece sürücülerin değil yayaların da bulunduğu hatırlatıldı. 10 kazadan en az birinin yaya hatasından kaynaklandığı belirtilirken trafik kazalarını önlemek için yayaların, sürücülerin ve yolcuların bilinçli hareket etmesinin önemine değinildi.

Sürücülere trafik kuralları konusunda bilgiler aktaran polis ekipleri, vatandaşların sokağa çıkma muafiyetleri olup olmadığını da kontrol etti. - BATMAN

Batman'da Trafik Haftası etkinlikleri
Batman'da Trafik Haftası etkinlikleri
Batman'da Trafik Haftası etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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