Batman'da su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
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Batman'da su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Batman'da su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
22.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:08

Batman'ın Gercüş ilçesinde su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kırkat köyünde Hanım Nur Altun, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su birikintisine düştü.

Ailesi tarafından sudan çıkartılan Altun, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan da Batman Devlet Hastanesine sevk edilen Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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