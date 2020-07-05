Batman'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Nazilli'de toprağa verildi Batman İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görev yaptığı sırada kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 5 ay sonra vefat eden Taner Yavaş'ın cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görev yaptığı sırada kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 5 ay sonra vefat eden Taner Yavaş'ın cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi. Tilmerç TOKİ Polis Lojmanlarında 1 Şubat'ta nöbet tuttuğu sırada kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan Yavaş, dün hayatını kaybetti. Batman'da düzenlenen törenin ardından memleketi Nazilli'ye getirilen Yavaş'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Yenişehir Camisi'nde kılınan namazının ardından Evranlı Mezarlığı'nda defnedildi. Yavaş'ın cenazesine, yakınları, çalışma arkadaşlarının yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı. Kaynak: AA