Batı Şeria'da İki İsrail Askerinin Öldürülmesi

Filistinli gruplar, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki Mevo Dothan Yahudi yerleşim birimi yakınında iki İsrail askerinin öldüğü olayı, Filistinlilerin kendilerini İsrail'in işlediği suçlara ve ihlallere karşı meşru hakkı olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, olayın, Filistin halkının her türlü yöntemle direniş yoluna devam etmekte ısrarlı olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Düşman İsrail; planlarıyla, suçlarıyla ve ihlalleriyle gerçekleri değiştiremeyecek ve halkımızın iradesini kıramayacaktır." denildi.

İslami Cihad Hareketi de bu tür saldırıların, acımasız İsrail terörizmine karşı kutsallarını, toprağını ve canını korumaya çalışan Filistin halkının meşru hakkı olduğu dile getirildi.

Açıklamada, "Saldırı, topraklarımızı gasbeden bu işgalcilerin istikrarı ve güvenliği olmadığını vurgulamaktadır ve düşman İsrail'in işlediği suçlara ve saldırılara karşı Filistin halkı adına yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ise saldırıyı, siyonist güvenlik teorisinin ciddi başarısızlığının bir kere daha tezahürü olarak gördü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Mevo Dotan Yahudi yerleşim birimi yakınlarında işçilerin geçişini temin eden askeri güce araçla yapılan terör saldırısında iki İsrail askeri öldürüldü." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Filistinlinin gözaltına aldığı belirtilmişti.

Öte yandan görgü tanıkları da İsrail askerlerinin, eylemi düzenlediği iddia edilen Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Bartaa köyünde bulunan evini kuşattığını aktarmıştı.

Eylemi düzenlediği ileri sürülen Filistinlinin 26 yaşında olduğu ve İsrail cezaevlerinde 17 ay hapis yattıktan sonra serbest kaldığı belirtilmişti.