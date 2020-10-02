Batı Şeria'da çatışma: 15 sivil yaralandı
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Batı Şeria'da çatışma: 15 sivil yaralandı

02.10.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:35

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerinin İsrail'e karşı gerçekleştirdiği protestoda çıkan çatışmada 15 sivil yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerinin İsrail'e karşı gerçekleştirdiği protestoda çıkan çatışmada 15 sivil yaralandı.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzeyindeki Kalkilya şehrinin yakınlarında Filistinliler, İsrail'in ilhak planlarına karşı protesto gerçekleştirdi. Protesto sırasında Filistinliler ile İsrail güçleri arasında tansiyon yükseldi. Çıkan çatışmalarda 15 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin, Filistinlilerin düzenlediği barışçıl protestoya gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiğini belirtti. Yerel kaynaklar da çok sayıda protestocunun göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı. - BATI ŞERİA

Batı Şeria'da çatışma: 15 sivil yaralandı
Batı Şeria'da çatışma: 15 sivil yaralandı
Batı Şeria'da çatışma: 15 sivil yaralandı
Batı Şeria'da çatışma: 15 sivil yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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