BATEM'de bal kabağı reçeli yapımına başlandı

22.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:48

TÜRKİYE'de 'reçel' denildiğinde akla gelen ilk kent olan Antalya'da faaliyet gösterilen Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) bünyesinde, bal kabağı reçeli yapımına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı, Antalya'nın yöresel reçellerinin en önemli üretim yerlerinden BATEM'de, kurulduğu 1933 yılından beri turunçgiller başta olmak üzere meyve ve sebze çeşitlerine yönelik bilimsel araştırmalar yapılıyor. BATEM'de, yıllık 50 tona yakın reçel üretiliyor.

BATEM Ürün Değerlendirme ve Geliştirme Sorumlusu Gıda Yüksek Mühendisi Demet Yıldız Turgut, amaçlarının sektöre rol model olmak olduğunu söyledi. Antalya'nın turunç reçeliyle ün saldığını hatırlatan Turgut, "Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) projesiyle bu ürünlerin marmelat, reçel olarak değerlendirilmesi üzerine araştırmalar yapılmış ve sonucunda turunç, bergamot, incir, domates, patlıcan, kamkat gibi farklı meyve ve sebzelerden reçeller yapılıyor. Tüketiciye kendimizi tanıtmak amacıyla hizmet veriyoruz. Biz çok büyük amaçlı üretim yapmıyoruz. Kasım- ocak döneminde turunçgil kabuk reçelleri, yazın domates, karpuz kabuğu gibi ürünler, üretim merkezimizde reçele dönüşüyor" dedi.

Üretimine başladıkları bal kabağı reçelinin yapım aşamasını da anlatan Demet Yıldız Turgut, "Bal kabağı reçeli yapımı için öncelikle kabukları soyup bal kabağını küp şeklinde doğruyoruz. Ardından kireçli suda bir gün bekletilen bal kabaklarının doku sertleştirme işlemi gerçekleşiyor. Haşlama bölümüne alınan bal kabakları şeker pancarı şekeriyle 4 saate yakın kaynatılıyor. Biz reçellerimizde kesinlikte glikoz kullanmıyoruz. Tamamen doğal şeker ile kaynatılan bal kabakları, ardından soğuma evresine alınıyor ve kavanozlara doldurularak satış noktamızda halkla buluşuyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA