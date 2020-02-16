Basketbol: Toplu sonuç
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde toplam 4 maç oynandı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde toplam 4 maç oynandı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta, oynanan tek karşılaşmayla devam etti.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19. hafta 1, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta 2 müsabakayla tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 73-83
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Petkimspor-Semt77 Yalovaspor: 75-61
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Fenerbahçe Gelişim-Bursa Büyükşehir: 71-67
Bosna 34-İstanbul Üniversitesi: 75-78